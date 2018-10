Exposição sobre Guns N’ Roses chega a São Paulo; relembre tretas entre Axl e Slash

(Foto: Paul Natkin/ divulgação) Guns N’ Roses

Leia maisIngressos para shows do Ed Sheeran no Brasil começam a vender em …Jonathan Wilson: guitarrista do Roger Waters fala de carreira …

Começa nesta quinta, 25, em São Paulo, a exposição Guns N’ Roses Experience sobre os 30 anos do lançamento do álbum Appetite for Destruction. O disco é um dos mais influentes da história do rock n’ roll e chegou a vender 30 milhões de cópias pelo mundo.

Na expo, montada em um espaço de 400m² no rooftop do Shopping Eldorado, é possível ver de perto mais de 200 itens raros da ‘banda mais perigosa do mundo’. Entre eles, estão a guitarra Gibson Les Paul de Slash, bandanas e jaquetas icônicas de Axl Rose, discos de ouro, cartazes da época, fotos raras, palhetas, setlists, anéis e muito mais.

A entrada da Guns N’ Roses Experience é gratuita e vai até dia 25 de novembro. Confira abaixo alguns itens imperdíveis:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Guns N' Roses Experience

Créditos: Itaici Brunetti

Mais galerias

Axl Rose e Slash: separação e reconciliação

Simone e Simaria

Mimo 2018

Mais galerias

Axl Rose e Slash: separação e reconciliação

Simone e Simaria

Mimo 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1295223′);

});

})(jQuery)

Falando em Guns N’ Roses, relembre as tretas que separaram Axl Rose e Slash na década de noventa. E também como se reconciliaram em 2015. Confira:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Em 1987, o Guns N' Roses conquistou o mundo com o seu álbum de estreia 'Appetitte for Destruction'

Créditos: reprodução

A dupla imbatível Axl Rose e Slash fez com que o Guns se tornasse o maior grupo de rock dos anos noventa.

Créditos: reprodução

Porém, rolavam várias desavenças entre os dois. Em outubro de 1996, Slash deixou a banda.

Créditos: reprodução

Segundo a 'Rolling Stone Brasil', a participação de Slash em uma apresentação de Michael Jackson em 1991 deixou Axl Rose muito irritado.

Créditos: reprodução

Axl disse para Slash não fazer isso porque ele foi molestado pelo pai quando tinha dois anos de idade e acreditava nas acusações contra Michael Jackson. Mas o guitarrista foi assim mesmo.

Créditos: reprodução

Em dezembro de 2015, Slash e Duff McKagan voltaram à banda.

Créditos: reprodução

Segundo o 'Daily Mail', a aproximação dos músicos aconteceu após o divórcio de Slash. Axl odiava a ex-esposa do guitarrista e dizia que ela o controlava.

Créditos: reprodução

Depois disso, os dois fizeram com que o Guns voltasse a ser um dos maiores grupos de rock do mundo. Os fãs agradecem.

Créditos: reprodução

Em 1987, o Guns N' Roses conquistou o mundo com o seu álbum de estreia 'Appetitte for Destruction'

Créditos: reprodução

A dupla imbatível Axl Rose e Slash fez com que o Guns se tornasse o maior grupo de rock dos anos noventa.

Créditos: reprodução

Porém, rolavam várias desavenças entre os dois. Em outubro de 1996, Slash deixou a banda.

Créditos: reprodução

Segundo a 'Rolling Stone Brasil', a participação de Slash em uma apresentação de Michael Jackson em 1991 deixou Axl Rose muito irritado.

Créditos: reprodução

Axl disse para Slash não fazer isso porque ele foi molestado pelo pai quando tinha dois anos de idade e acreditava nas acusações contra Michael Jackson. Mas o guitarrista foi assim mesmo.

Créditos: reprodução

Em dezembro de 2015, Slash e Duff McKagan voltaram à banda.

Créditos: reprodução

Segundo o 'Daily Mail', a aproximação dos músicos aconteceu após o divórcio de Slash. Axl odiava a ex-esposa do guitarrista e dizia que ela o controlava.

Créditos: reprodução

Depois disso, os dois fizeram com que o Guns voltasse a ser um dos maiores grupos de rock do mundo. Os fãs agradecem.

Créditos: reprodução

Mais galerias

Guns N’ Roses Experience

Simone e Simaria

Mimo 2018

Mais galerias

Guns N’ Roses Experience

Simone e Simaria

Mimo 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1295270’);

});

})(jQuery)

SERVIÇO:

Guns N´Roses Experience

Data: De 25 de outubro a 25 de novembro/ 2018

Local: Shopping Eldorado / Rooftop

Endereço: Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo – SP

Horários de funcionamento da exposição: Quinta a Sábado – 14:00h às 21:00h – Domingo e feriados – 13:00h às 21:00h

Entrada: Gratuita

Fonte: Vírgula UOL