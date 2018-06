Exposição sobre a Rússia é inaugurada em Brasília

No âmbito da Copa do Mundo de Futebol, que começa nesta quinta-feira (14), a Embaixada da Rússia e a Igreja Ortodoxa Russa em Brasília promovem exposição sobre o país, mostrando um pouco da cultura russa para os brasileiros. A mostra Especial Rússia foi aberta hoje (11) no Espaço Venâncio Cultural no Shopping Venâncio 2000, no centro da capital federal.

A exposição traz fotos das cidades russas que vãosediar sedes o mundial, peças e pinturas com os ícones da Igreja Ortodoxa, as famosas matrioskas (bonecas russas), tábuas de cozinha decoradas e itens de porcelana, entre outros objetos.

“É uma pequena mostra do nosso país para o público brasileiro. Todos os olhares estão concentrados na Rússia com a Copa do Mundo, mas sabemos que ainda existe pouca informação sobre nosso país”, disse o embaixador russo, Sergey Akopov.

O padre Francisco de Assis da Cruz Feitosa, vigário da Igreja Ortodoxa Russa do Patriarcado de Moscou em Brasília, destacou a amizade dos povos brasileiro e russo. “O povo brasileiro abraçou os imigrantes que vieram fazer uma nova pátria aqui. Por mais de um século, a Rússia tem parcerias comerciais com o Brasil. Assim como os russos falam que o Brasil é uma Rússia tropical banhada pelo Atlântico, eu falo que a Rússia, lá no Leste Europeu, é um Brasil coberto de neve”.

O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Alexandre Parola, ressaltou a longa tradição das relações entre Brasil e Rússia. “Espero que o público possa apreciar um pouco da riqueza da cultura russa”, disse. A exposição tem apoio da EBC e pode ser visitada até o dia 30 deste mês.

A abertura contou com apresentação do coral de alunos da Escola Russa em Brasília.

Fonte: Agência Brasil