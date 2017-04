Expoente do queer rap, Mykki Blanco é atração de festival em SP

Leia mais

Prestes a realizar sua quinta edição em Nova York e a segunda em Paris, o Red Bull Music Academy Festival chega a São Paulo pela primeira vez com uma programação de dez dias, entre 2 a 11 de junho, que celebra a criação e a colaboração e que inclui performances ao vivo, festas, instalações de arte e palestras.

Com o Red Bull Station, no centro de São Paulo, como ponto central do evento, o festival ainda irá desvendar locações únicas na cidade totalmente reconfiguradas para a ocasião. Os locais, datas de cada evento e venda de ingressos serão anunciados em breve pelo site sp.redbullmusicacademy.com.

Entre as atrações do Red Bull Music Academy Festival São Paulo estão o o rapper Mykki Blanco, um dos nomes mais interessantes do hip-hop atual, abordando a estética e temática queer, o também norte-americano Egyptian Lover, que participa de uma noite em homenagem aos produtores de funk, o maestro Arthur Verocai, que comandará um concerto diurno no Centro de São Paulo. O festival também apresenta um show do grupo de rap mais influente do Brasil, o Racionais MC’s, revisitando três décadas na história de sua carreira.

Ao longo da programação, o público poderá participar de uma festa de música eletrônica com mais de 20 artistas, incluindo nomes como a produtora de Chicago Honey Dijon, a portuguesa Nidia Minaj, a chinesa Pan Daijing e brasileiros como Thingamajicks, Luisa Puterman e Repetentes 2008; um resgate de músicas criadas nos últimos anos da ditadura militar e que ganharão novas versões no evento Outro Tempo até a estreia do espetáculo Kaos Etudes, peça audiovisual do produtor Oneohtrix Point Never em parceria com o artista visual Nate Boyce.

Além dos eventos, o #RBMASP terá conteúdos e histórias exclusivas pelos canais sp.redbullmusicacademy.com e www.redbull.com.br. A Red Bull Radio (www.redbullradio.com) também terá uma programação especial durante os dez dias de evento, incluindo live streams e transmissões especiais.

