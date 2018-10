Exército localiza túnel cavado por criminosos na zona sul do Rio

Tropas do Comando Conjunto das Forças Armadas que atuam na segurança pública do Rio de Janeiro localizaram hoje (19), durante patrulhamento na comunidade do Pavão-Pavaozinho, em Ipanema, na zona sul da cidade, um túnel escavado por criminosos. Segundo o Comando Militar do Leste, o local era utilizado para esconderijo de criminosos, além de servir de base para atirar contra os agentes, consumir drogas e esconder material oriundo de atividades ilícitas.

O túnel estava vazio no momento da descoberta, mas apresentava vestígios de uso recente, tais como latas de bebidas abertas e colchões, colchonetes e cobertores para servidr de esconderijo durante a noite. Engenheiros do Exército vão aterrar o túnel para que retorne às suas características naturais, inclusive eliminando o risco de deslizamento de terra.

Balanço do São Carlos

Segundo o Comando Conjunto das Forças Armadas, foi concluída nesta sexta-feira a operação iniciada ontem (18) no Complexo de São Carlos, na região central do Rio. Além da desmontagem da estrutura da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro de São Carlos, que foi desativada, os militares atuaram também contra o crime organizado.

Na ação, um homem foi morto em confronto com as forças de segurança e quatroforam presos.

As tropas federais apreenderam cinco granadas, uma pistola automática, carregadores de fuzis e pistolas, munições para diversos calibres e rádios transmissores, além de grande quantidade de drogas.

