Exército faz ação no Complexo da Maré, no Rio

Cerca de 800 homens do Exército fazem hoje (13) uma ação na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com o Estado-Maior Conjunto das Operações em Apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública, o objetivo é cumprir mandados judiciais de um Inquérito Policial Militar (IPM).

Os militares estão recebendo o apoio de veículos blindados e aeronaves. Algumas ruas estão interditadas e os espaços aéreos estão controlados para aeronaves civis nas áreas sobrepostas aos setores de atuação.

Apesar de a comunidade se localizar próximo do Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, o controle do espaço aéreo não está interferindo nas voos regulares.

Ainda de acordo com o Estado-Maior Conjunto, as ações estão sendo coordenadas com a Secretaria Estadual de Segurança.

Fonte: Agência Brasil