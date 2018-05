Exército e polícias prendem seis pessoas em favelas de Niterói

Uma operação conjunta do Exército com as polícias Civil e Militar em favelas de Niterói resultou na prisão de seis pessoas e na recuperação de 20 veículos furtados ou roubados. A ação foi desencadeada nesta quarta-feira (16), quando se completam três meses da intervenção federal na segurança do estado.

As ações foram feitas nas favelas do Lazareto, Peixe Galo e Preventório, que ficam nos bairros de Jurujuba e Charitas.

Os militares do Exército cercaram o perímetro no entorno das favelas, em apoio a policiais civis e militares, que foram cumprir mandados de prisão. Foram removidas barricadas instaladas pelo tráfico para retardar as ações policiais e material para embalar drogas foi apreendido.

As pessoas que acessavam o morro eram revistadas pelos militares, principalmente motoqueiros. Algumas pessoas sem documentos eram obrigadas a ficar retidas nos pontos de controle até que a identificação fosse confirmada pelos militares. Os veículos recuperados foram 12 motos e oito carros. Também foram apreendidas 22 caixas de cigarros contrabandeados.

