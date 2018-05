Exaltado, Ferrugem se irrita com fãs e joga celular de jovem longe após show; veja o vídeo

Ferrugem

O cantor Ferrugem se envolveu em uma confusão após um show em Campinas (SP), no último final de semana.

Em um vídeo publicado por uma fã, ele aparece gritando com um grupo de fãs e depois joga o celular de Joyce Prado longe.

“Quando o sucesso sobe a cabeça, jogou meu celular longe”, escreveu na legenda do vídeo no Facebook. “Os fãs só queriam uma foto e você, infelizmente, não nos deu atenção. Tinham “poucos” fãs mesmo ao redor da van e o que CUSTAVA você tirar uma FOTO, ou até mesmo acender a LUZ e fala um simples “OI”?”, escreveu ainda.

Joyce afirmou ainda: “Preferiu jogar meu celular longe, que até quebrou a tela. Você não deu atenção nenhuma e eu apenas estava filmando porque ERA sua fã. No vídeo eu até falo: FERRUGEM OLHA PRA MIM, e o que você fez? OI NA CASA DO CARAIO e assim penooou longe meu celular”.

“Meu coração está partido pois NÃO esperava essa atitude. Nós que estavamos ao redor da van também somos TRABALHADORES e tambem estávamos CANSADOS. NADA JUSTIFICA SUA ATITUDE. Seu SUCESSO é RESULTADO do que seus fãs fazem por você”, finalizou.

A fã contou também que a produção de Ferrugem entrou em contato com ela e até se ofereceu para pagar por um celular novo. Joyce aceitou.

Confira o relato completo:

Pessoal!

Esclarecendo sobre sábado (12/05/18) em Campinas – SP.

Deixar bem claro aqui para essas pessoas mal informadas. Aconteceu que, quando acabou o show, Ferrugem se encaminhou para a van, essa que só não saiu no mesmo momento do local, pois estava muito trânsito.

Ele entrou na van e fora dela tinha no máximo 20 pessoas querendo um pouco de sua atenção, poucas pessoas, pois no evento tinha 5 mil pessoas.

Tinha um grupo de rapazes que implorava por uma foto e Ferrugem nada de sair da van. Os mesmos pediam ATENÇÃO e um pouco de HUMILDADE.

Um dos funcionários dele (uns dizem ser irmão dele, outros dizem ser amigo, não sei ao certo), estava sentado no banco da frente com o motorista, abriu a porta, falou alguns palavrões e discutiu com os rapazes. A PARTIR DAI os meninos xingaram e falaram para (o funcionário e NÃO PARA O FERRUGEM) que quem pagava o salário dele era os fãs do Ferrugem e que ele estava crescendo nas costas do mesmo.

Passou alguns minutos, Ferrugem se levantou e abriu a porta, eu peguei o celular pra gravar (SEM MALDADE), até porque não imaginaria que isso iria acontecer. Filmei ele pois estava de FRENTE COM O CARA e achei que ele iria fazer foto e atender as pessoas que ali estavam.

Mas não! Ferrugem pedia respeito, pois estava CANSADO e era TRABALHADOR, ele até chamou um dos meninos pra chegar mais perto e assim apontar o dedo na cara (como já viram no vídeo). Posso ter sido INFELIZ no momento, mas quem imaginaria isso, ainda mais pegar meu celular e penar longe?

Eu não estava nem prestando atenção na discussão, eu só queria um oi (EEUUUUU JUROOO). Depois disso, Ferrugem entra e os seguranças fecha a porta e minutos depois a van vai embora.

Eu e o grupo que ali estava, ficamos um pouco no local conversando, quando abrimos o Instagram dele e vimos a postagem onde ele nos desprezou nos chamando de minoria e que não queria fãs assim, pois xingaram ele, etc. Isso NÃO ACONTECEU, NÃO FOI ELE QUE OS RAPAZES XINGARAM).

A partir desse momento postei juntamente com o pessoal que ainda estava ali. Quando acordei no domingo, vi toda essa repercussão e tomei um susto pois de verdade não imaginava, diferente dessas pessoas maldosas que estão dizendo que quero FAMA (AFF me poupe, pra vocês tudo é fama).

Todos querem respeito, tanto o artista quanto os fãs, nada justifica esse episódio horroroso que aconteceu. Ferrugem reconheceu seu erro ele e a produção já entrou em contato comigo. Pediu desculpas humildemente e pronto.

Desejo TODO SUCESSO DO MUNDO para ele, e vocês que dizem ser fãs deveriam fazer o mesmo, em vez de atacar as pessoas sem saber. Foi exatamente isso que aconteceu e quem estava lá no exato momento sabe disso. EUUUUU JUROOO era só um oi não precisava de tudo isso .

Deixando bem claro que eu também reconheci e já pedi desculpas. Ambos desculpados.

Boa noite meu povo, passar bem e fim de papo!

Fonte: Vírgula UOL