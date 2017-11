Ex-vereador terá que devolver R$ 108 mil

O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá, Lutero Ponce de Arruda, foi condenado a ressarcir os cofres públicos em R$ 108 mil. Ele também perdeu seus seus direitos políticos por seis anos. O ex-vereador também foi proibido de contratar e receber benefícios com o poder público por cinco anos. A decisão foi do juiz da Vara Especializada de Ação Civil e Ação Popular, Luiz Aparecido Bortolussi Junior. Lutero foi acusado por improbidade administrativa na contratação de serviços superfaturados no período em que presidiu o Legislativo de Cuiabá, em 2008.