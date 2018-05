Ex-vereador denunciado por tentativa de homicídio se entrega à polícia

O ex-vereador de Diadema Manoel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, e seu filho Leandro Eduardo Marinho, se entregaram hoje (16), em São Paulo. Havia uma ordem de prisão contra ambos por tentativa de homicídio contra o empresário Carlos Alberto Bettoni, agredido em frente ao Instituto Lula, na região do Ipiranga, no dia 5 de abril. A informação foi confirmada à Agência Brasil pela advogada Patrícia Cavalcanti, que defende ambos.

A advogada informou ainda que a defesa está preparando recursos contra a decisão de terça-feira (15) da Justiça paulista que negou o habeas corpus aos dois. A defesa havia impetrado o pedido na última sexta-feira (11), que foi negado ontem pelo juiz César Augusto Andrade de Castro, da 3a Câmara de Direito Criminal.

Maninho do PT e seu filho tiveram a prisão decretada após terem agredido o empresário Carlos Alberto Bettoni, que supostamente gritou ofensas ao PT em frente ao Instituto Lula durante entrevista do senador Lindbergh Farias à imprensa. O senador concedia entrevista após a divulgação do pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, expedido pelo juiz Sérgio Moro.

Um dos denunciados empurrou a vítima que bateu a cabeça em um caminhão que passava pelo local. Bettoni foi internado no hospital São Camilo, onde permaneceu até o final de abril. Eles foram denunciados pelo promotor Luiz Eduardo Levit Zilberman por tentativa de homicídio por motivo torpe e cruel.

