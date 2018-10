Ex-modelo fatura R$ 10 mil por mês postando foto de pés

Gweneth Lee

Uma viúva de 49 anos ganha cerca de R$ 10 mil por mês postando fotos de seus pés no Instagram. Gweneth Lee, de San Diego, Califórnia, afirma que seus clientes de “alto calibre” até pagam para visitá-la pessoalmente, onde podem tocar seus pés.

Mas seu principal negócio é on-line. Gweneth recebe doações em dinheiro, bem como presentes de fãs que pedem a ela para enviar fotos.

“Eu nunca notei a coisa do fetiche por pés até que a onda da mídia social surgiu. Eu sempre colocava fotos dos meus pés à beira da piscina e recebia muitos seguidores. Acabei criando um novo Instagram apenas para pessoas que amam meus pés”, afirma Gweneth, uma ex-modelo.

A primeira incursão da mulher no mundo adulto foi durante a crise financeira de 2008, quando ela se tornou dominatrix em meio período e entrou para o IllicitEncounters.com.

A viúva, que passa seu tempo viajando pelo mundo, chegou às manchetes no começo do ano depois de revelar que ficou com 100 homens casados ​​no site.

A adoração por pés a inspirou a criar uma página no Instagram, @gwenethsfeet, dedicada exclusivamente a alimentar o fetiche. Gweneth, que mora em Londres, passa uma hora por dia cuidando dos seus pés para sessões de fotos e colocando as fotos em seu feed.

Fonte: Vírgula UOL