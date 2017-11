Ex-marido mata mulher com golpe de machado e se entrega à polícia

Uma mulher de 33 anos foi assassinada com um golpe de machado nessa segunda-feira (6) no Assentamento Renascer, em São José do Povo, a 268 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, Rosimere dos Santos e ex-marido, João Pereira de Almeida, de 39 anos, estavam em processo de separação. Rosimere já teria começado outro relacionamento e avisou João que levaria o filho deles, de 6 anos, embora com ela. João disse à polícia que ficou indignado e a atingiu com o machado.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu no início da tarde na casa da vítima. Os dois trabalhavam como lavradores no acampamento rural. João chegou a sair do local em uma motocicleta e tentou fugir, mas decidiu no final da tarde do mesmo dia ir até a delegacia da Polícia Civil em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá.

O filho do casal, de 6 anos, não presenciou o crime e estaria na casa de um vizinho no momento em que Rosimere foi assassinada pelo ex-marido.

Conforme a Polícia Civil, João vai responder pelo crime de feminicídio, ao qual foi autuado. Ele deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (7). Se a justiça manter a prisão do suspeito, o ex-marido será encaminhado para a Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, a Mata Grande, em Rondonópolis.

