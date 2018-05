Ex-governador do Maranhão Epitácio Cafeteira morre em Brasília

O ex-governador do Maranhão, Epitácio Cafeteira, faleceu ontem (13), aos 93 anos. Cafeteira morava em Brasília, onde estava em uma UTI residencial, devido ao delicado estado de saúde. A morte foi comunicada ontem à tarde pelo sobrinho do ex-governador, o deputado estadual Rogério Cafeteira (DEM).

A Prefeitura de São Luís decretou luto oficial de sete dias pelo falecimento do ex-governador. O corpo de Cafeteira será velado em São Luis, na Assembleia Legislativa. O sepultamento será no fim da tarde desta segunda (14) no Cemitério do Gavião. O ex-governador deixa viúva Isabel Cafeteira, uma filha e dois netos.

Cafeteira nasceu na Paraíba, mas construiu a carreira política no Maranhão. Ele foi prefeito de São Luís (1965/1969) e pelo estado do Maranhão foi eleito deputado federal por três mandatos (1975/1987) e senador (1991-1999 e 2007/2015).

Fonte: Agência Brasil