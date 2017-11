Ex-deputado é condenado a 18 anos de prisão por desvios na AL

O ex-deputado estadual e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT),Humberto Bosaipo, foi condenado a 18 anos e 4 meses de prisão por desvios de dinheiro na Assembleia Legislativa (ALMT). A sentença é assinada pela juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá e foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (10).

O G1 tentou, mas não conseguiu contato com a defesa do ex-deputado até a publicação desta reportagem.