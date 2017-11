Ex-deputado aposenta com R$ 30 mil

Depois de aparecer em um vídeo recebendo dinheiro do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), O ex-deputado estadual Hermínio Barreto (PR), o Jota Barreto, se aposentou do cargo de agente de tributos da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O ato de aposentadoria voluntária foi assinado pelo governador em exercício Carlos Fávaro (PSD) e foi publicado no Diário Oficial do Estado que circulou nesta terça-feira (7). O salário bruto de Barreto como servidor da Sefaz é R$ 29,8 mil por mês. Só para destacar, o ex-deputado ainda não explicou o dinheiro recebido de forma “ilegal” do ex-governador.