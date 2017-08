Ex-deputado afirma que “não tem com se defender de vídeo”; PGE ameaça investigar

Flagrado em um vídeo recebendo maços de dinheiro do ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), Silvio Cesar Correia, o ex-deputado estadual Alexandre César (PT) disse que não tem como se defender em ter acesso ao conteúdo detalhadamente a delação.

“Só vou poder prestar qualquer tipo de esclarecimento depois que tiver acesso ao conteúdo. Não posso me manifestar porque obviamente, estou em um contexto de uma situação que eu não tenho como me defender”, disse Alexandre César em entrevista ao Jornal Diário de Cuiabá.

O ex-deputado, que também é procurador do Estado, alegou ainda que o vídeo divulgado pelo Jornal Nacional, da Rede Globo, foi editado e garantiu que nunca participou de esquema de recebimento de “mensalinho” no período em que foi deputado.

Com a divulgação do vídeo do petista supostamente recebendo propina, a Procuradoria Geral do Estado (PGE) emitiu nota, sexta-feira (25), declarando que considera graves as imagens e que, se comprovada a infração de Alexandre César, o órgão vai instaurar um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar o procurador. A punição máxima do PAD e a demissão do servidor público caso as acusações sejam comprovadas.

Além de Alexandre César, apareceram no vídeo recebendo a “mesada” do ex-governador o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), o deputado federal Ezequiel Fonseca (PP), o deputado estadual Domingos Fraga (PSD), a prefeita de Juara Luciane Bezerra (PSB) e o ex-deputado estadual Jota Barreto (PR). O deputado estadual Gilmar Fabris, líder do PSD na Assembleia Legislativa, também aparece em um gravação conversando com Silvio Correa. No entanto, a gravação não mostra entrega de dinheiro para o parlamentar.