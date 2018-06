Ex de Douglas Costa, Rayanne Morais apoia atriz de ‘Malhação’ após acusação de agressão

Rayanne Morais

Rayanne Morais usou seu Instagram para falar sobre a acusação de agressão, feita pela atriz Jeniffer Oliveira, conta o ex Douglas Costa.

“Sim, vou sempre defender. Agressão contra mulheres é crime. Parabéns pela coragem, força e por não ficar calada”, escreveu ao postar relato de Jeniffer.

Jeniffer Oliveira

Rayanne ainda contou que chegou a conseguir uma medida protetiva contra Douglas Costa. “Para quem julga ou já julgou, eu também fui vítima, fui muito julgada e muitos desacreditaram. Mas ganhei a medida protetiva e tenho a proteção da Justiça até hoje. Não tive medo de me expor pelos meus direitos e por proteção”, revelou.

“E hoje, infelizmente, aconteceu com mais uma mulher trazendo a verdade à tona. Que o ocorrido seja um alerta para esses casos de agressão. Não se intimidem por medo ou por vergonha de se exporem. Tenham força e coragem. Denuncie”, completou.

Douglas Costa

Rayanne Morais chegou a ser noiva de Douglas Sampaio e acusou o ator de agressão em novembro de 2016.

Jeniffer Oliveira é a atriz de “Malhação – Vidas Brasileiras”. Ela postou um relato nesta terça-feira (26) sobre a agressão sofrida. Confira:

Uma publicação compartilhada por Jeniffer Oliveira (@jeniffer_oliveirareal) em 25 de Jun, 2018 às 6:30 PDT

Fonte: Vírgula UOL