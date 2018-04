Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas: ‘Frases de mudanças em minha vida’

(Foto: reprodução/ Instagram)

A ex-BBB Fani Pacheco surpreendeu os fãs com a sua nova tatuagem: um texto enorme escrito por ela mesma.

“Representa frases de mudança internas em minha vida, de amadurecimento mental e físico muito importante e significativa”, explica a modelo que participou de duas edições do Big Brother Brasil, posou para revistas masculinas e atualmente se dedica aos estudos da faculdade de Medicina.

Parte do texto tatuado diz: “Chega uma certa hora na vida em que o deslumbre passa, o dinheiro não paga o prazer pessoal de ser, e o material chega a ser quase obsoleto. Você muda, e as suas escolhas refletem quem você é e será. Para que nas próximas páginas do seu livro reflitam aquele mesmo orgulho que você sentiu ao escrever as primeiras”.

Confira como ficou:

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Ex-BBB Fani Pacheco tatua próprio texto nas costas

Créditos: reprodução/ Instagram

Fonte: Vírgula UOL