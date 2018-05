Ex-BBB conversa com vítimas do prédio que desabou: ‘Pessoas pulavam das janelas’

(Foto: reprodução/ Instagram) Nayara de Deus (ao meio) e vítimas da tragédia

A jornalista e ex-BBB Nayara de Deus, que participou da edição deste ano do reality, estava em uma balada nesta madrugada de terça, 1, no Largo do Paissandu, em São Paulo, quando viu o prédio ocupado de 24 andares em chamas, que acabou desabando.

Nayara foi até os arredores do prédio para conversar com os moradores durante o incêndio e relatou em seu Instagram Stories. “Tem gente que se jogou para se salvar. Eu acordei e larguei tudo. Sai com a roupa do corpo” disse uma vítima identificada como Osires, que morava no 9º andar. Outra moradora que estava ao lado dele, confirma a informação no vídeo.

Fabiana, vendedora e também moradora do prédio contou à Nayara que saiu correndo quando viu tudo em chamas: “Eu estava dormindo. Só ouvi uns estrondos tipo barulho de botijão. Aí quando abri a minha porta já estava caindo tudo. Só peguei a minha minha neta e minha filha e sai. Deixei a minha vida lá”.

Noventa famílias estavam no prédio na hora do incêndio. Segundo Osires, as pessoas ocupavam somente até o 10º andar. De acordo com os bombeiros, até o momento uma pessoa morreu e outras três estão desaparecidas.

Fonte: Vírgula UOL