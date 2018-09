Ex-BBB Adriana faz antes e depois de cirurgias no nariz: “Tenha esperança”

Adriana Sant’Anna

Adriana Sant’Anna dividiu com seus seguidores um antes e depois surpreendente. Nas imagens, ela mostra o resultado de duas rinoplastias que fez. Um antes de entrar no BBB, em 2010, e outra em fevereiro de 2017.

“Dr. Renato Tatagiba, já disse que amo você e sua família hoje?”, escreveu ela, que ainda brincou? “Esperança é a palavra! TENHA ESPERANÇA MINHA FILHA!!”, escreveu a ex-BBB.

Os fãs se impressionaram. “Quero esse milagre do ryca vírus na minha vida”, afirmou um seguidor. “Esperança e dinheiro, né?”, alfinetou mais uma. “Nem parece a mesma pessoa”, completou outra.

Fonte: Vírgula UOL