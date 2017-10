Evento na Casa Cuiabana reúne música autoral e feira sustentável

A produção musical com selo mato-grossense e a união de empreendedores criativos é a combinação perfeita para o evento Circuito Autoral & Feira Sustentável, que ocorre neste sábado (28.10), na Casa Cuiabana. O evento começa às 15h e segue até às 21h30, com entrada gratuita.

O projeto recebe apoio da Secretaria de Estado de Cultura e é fruto da iniciativa de duas entidades que se dedicam a promover a cultura em suas mais diversas vertentes. A Feira do Vinil, já conhecida pelo público cuiabano por resgatar a cultura do LP e o Espaço Toma que realiza eventos voltados a dar visibilidade a bandas que atuam no circuito autoral mato-grossense unem as forças nesta empreitada.

Antenados também às práticas cidadãs voltadas à sustentabilidade, neste sábado, realizam ainda, uma ação de trocas de mudas e distribuição de sementes durante o evento, para estimular o plantio de árvores em lugares que carecem do frescor da sombra de uma copa de árvore, além de uma feira que vai ofertar produtos da agricultura familiar, como hortaliças e frutas, queijos, pimentas e outros produtos orgânicos, no melhor estilo handmade, como compotas, conservas e salgados, como o já famoso quibe de peixe vendido na Feira do Vinil.

Uma das organizadoras do evento, Kely Campos fala sobre os objetivos desta feira. “Queremos apresentar ao público de que forma a produção de pequenos agricultores pode contribuir para o desenvolvimento sustentável de Cuiabá, especialmente, para estimular no visitante o despertar para o cultivo do próprio alimento”. Vai rolar ainda, oficina de compostagem para interessados.

E o evento de caráter plural tem mais a oferecer: “Haverá exposição de artes visuais, dança, grafite e shows com bandas regionais. Para acentuar o clima agradável, vai ter também cervejas artesanais”.

Além de promover a união de artistas e produtores culturais, o Circuito Autoral & Feira Sustentável deseja ser mais uma alternativa pela conscientização da importância do desenvolvimento sustentável de Cuiabá. “Além de trabalhar pelo resgate do carinhoso apelido dado à capital, ‘Cidade Verde’”, arremata a produtora.