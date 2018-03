Evento em SP promove passeios de bicicleta e concertos musicais

A terceira edição da Ciclovia Musical acontece hoje (10) na capital paulista, espalhada por 20 pontos nas regiões da Barra Funda e de Campos Elíseos. O evento integra ciclismo e música e ocorre hoje até as 16h30.

Nesse ano serão sete roteiros planejados especialmente para os ciclistas, que devem passar por locais como o Memorial da América Latina e o Minhocão. Durante o trajeto, instrutores vão orientar os ciclistas sobre como pedalar com segurança na cidade. Cada um desses roteiros tem duração de 2h30. Um deles é voltado especialmente para as crianças, terminando no Theatro São Pedro, onde uma história infantil é contada.

No Minhocão, o evento será encerrado com uma cerimônia ecumênica, com pedido de proteção especial para os ciclistas. A Benção do Ciclista será dada pelo reverendo Arthur Cavalcante, da Igreja Episcopal Brasileira.

Além dos roteiros ciclísticos, o evento apresenta também 33 concertos musicais, com o objetivo de democratizar o acesso à música erudita para um público que encontra dificuldade para estacionar sua bicicleta nos principais locais onde esses concertos costumam ocorrer na cidade.

"Queremos que ciclistas venham assistir aos nossos concertos, que amantes da música experimentem a bicicleta como meio de transporte, forte alternativa para a mobilidade urbana e saúde, mas nada impede que as pessoas venham a pé ou de carro para esta festa. Queremos inundar a Barra Funda e Campos Elíseos de música e dos seus admiradores”, disse Giane Martins, diretora geral da Ciclovia Musical.

Fonte: Agência Brasil