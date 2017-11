Euclides vence eleição suplementar em Mirassol D’Oeste

A Eleição Suplementar no município de Mirassol D’Oeste foi concluída às 17h51 deste domingo (19/11) sem nenhuma ocorrência. Com 6.344 votos foi eleita a chapa majoritária da Coligação “Vamos Avançar” composta por Euclides da Silva Paixão (prefeito) e Fransuelo Ferrai dos Santos (vice-prefeito).

Em segundo lugar, com 4.159 votos, ficou a chapa majoritária da Coligação “Juntos por Mirassol” composta pelos candidatos Edvaldo Rodrigues Paiva (prefeito) e Irineu Faria de Oliveira (vice-prefeito). Na terceira posição com 624 ficou a chapa majoritária do Democratas (DEM) com os candidatos André Luis Presqueliare Gimenes e Laercio Alves Pereira. Ocupando as duas últimas posições ficaram Gelson Candido Miranda e Antonio Gregório da Silva do Partido dos Trabalhadores (PT) com 276 votos; e Marcel de Sá Pereira e Marcos Wilson Ribeiro do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) com 140 votos.

Dos 19.168 eleitores do município aptos ao exercício do voto, 12.450 compareceram às urnas neste domingo e destes, 11.543 escolheram uma das chapas, 351 votaram em branco e 556 nulos.

O vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e corregedor regional eleitoral, desembargador Pedro Sakamoto acompanhou a eleição, juntamente, com a juíza da 18ª Zona Eleitoral, Edna Ederli Coutinho e o promotor eleitoral, Fábio Paulo da Costa Latorraca. O corregedor e a juíza compareceram em todas as sessões eleitorais para agradecer os mesários pelo trabalho voluntário. “Vocês são as pernas da Justiça Eleitoral. Sem vocês não seria possível realizarmos as eleições. Muito obrigada”, disse o desembargador.

Para a realização da eleição no município, a Justiça Eleitoral contou com quase 330 colaboradores (mesários, merendeiras, escrutinadores, motoristas entre outros) que atuaram em 10 locais de votação, sendo dois em assentamentos. Para garantir a segurança da sociedade, as Polícias Militar e Civil, juntas, disponibilizaram 30 efetivos. O custo do pleito foi de aproximadamente 77 mil.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso realizou no dia 27 de setembro deste ano, Audiência Pública da Cidadania no Município de Mirassol D’Oeste. “Foi um momento de muito esclarecimento e reflexão do que é realmente política, cidadania e democracia. Abriu a mente de todos os presentes e nos fez compreender que devemos participar ativamente da política, não só na hora do voto, pois dependemos e somos atingidos pela política. Se hoje escolhermos errado nossos representantes, colheremos as consequências no futuro”, disse o servidor público Edeon Alves dos Santos, que marcou presença no evento.

Por duas horas, autoridades da Justiça Eleitoral e a população local discutiram temas como corrupção, voto consciente, política, democracia e cidadania. Os participantes assistiram ainda, uma palestra sobre os aplicativos “Pardal”, Caixa 1″ e “Soberano”, que criados por servidores do TRE-MT.