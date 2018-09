"Eu acredito na educação", diz professor agredido por alunos no Rio

“Eu me senti muito mal, com muito medo, achando que eu ia morrer”. É assim que o professor Thiago dos Santos Conceição descreve os momentos logo após ser agredido por alunos durante uma aula de português no Ciep Municipal Mestre Marçal, em Rio das Ostras, cidade da Região dos Lagos do Rio.

Na última terça-feira (18), estudantes humilharam o professor enquanto ele começava a aplicar uma prova. Um vídeo gravado no local por um aluno mostrou as cenas e viralizou nas redes sociais. Na filmagem, um dos adolescentes aparece rasgando as avaliações e ameaçando o docente de morte. Até mesmo uma pochete, que atingiu o quadro branco, foi lançada na direção do professor.

“Eles já vieram agitados de casa. Não sei o que aconteceu, estou até agora tentando entender o comportamento. Eu já tinha sofrido agressões antes, mas apenas de cunho verbal”, explica.

O educador conta que os alunos são indisciplinados, têm dificuldades de obedecer a comandos e costumam ser agressivos com outros professores. “Os vídeos são prova de que eu fui agredido, sofri diversos insultos e preconceito racial. Fiquei em pânico”, conta.

Thiago afirma, entretanto, que não deixará de dar aulas de português por acreditar no poder da educação. “A mensagem que eu falo para os outros professores é: resistam”

Pedido de desculpas

Depois do episódio e da repercussão da gravação, o estudante que arremessou o objeto contra o quadro gravou um vídeo de desculpas. Ele se diz arrependido e afirma que agrediu o professor no “embalo”.

O educador disse que ficou sabendo do vídeo com o pedido de desculpas por meio das redes. “Eu aceito, mas entendo desculpa como mudança de atitude. Eu quero que eles mudem”, ressalta.

Medidas

No mesmo dia das agressões, o professor procurou a Secretaria de Educação de Rio das Ostras porque não se sentia mais em condições de lecionar para os mesmos alunos. Segundo ele, a secretaria se dispôs a estudar a possibilidade de realocação.

Em nota, a Secretaria de Educação do município disse que tomou as providências cabíveis e que oferecerá orientação jurídica e apoio psicológico ao professor. Além disso, uma reunião para definir a troca de escola será feita ainda hoje.

Também em nota, a secretaria afirma que foram tomadas medidas disciplinares com relação aos alunos.

Inquérito

Thiago dos Santos também registrou uma denúncia na Polícia Civil. Segundo a polícia, um inquérito foi instaurado e os alunos que aparecem nas filmagens, bem como o que fez a gravação, já foram identificados.

A Polícia Civil informou ainda que a vítima e as testemunhas serão ouvidas nos próximos dias e que o material de gravação já foi encaminhado para perícia.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala

Fonte: Agência Brasil