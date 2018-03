Estupro: 10 países com penas brutais que vão te impressionar

Reprodução O país islâmico pune estuprador e vítima com decapitação em público. As cabeças são costuradas de volta ao corpo e os envolvidos são enterrados. Também há a execução por apedrejamento, que é mais lenta e sofrida para o criminoso

O mentor do estupro coletivo de quatro adolescentes em 2015, Adão José de Sousa, foi condenado a 100 anos de prisão na última quarta-feira (28). Quatro menores, com idades entre 15 e 17 anos, estupraram quatro meninas em Castelo do Piauí. As adolescentes foram encontradas com rostos e partes dos corpos dilacerados por pancadas de pedra. Uma das vítimas faleceu no hospital. A acusação apresentada pelo Ministério Público envolveu porte ilegal de arma, estupro qualificado, homicídio qualificado, tentativa de homicídio, corrupção de menores e associação criminosa.

A condenação de 100 anos pelos crimes, porém, vai contra determinação do Código Penal brasileiro sobre a permanência máxima de 30 anos em cárcere privado para criminosos em plena consciência dos próprios atos. Isso significa que embora o resultado do julgamento pareça atender à gravidade do crime, ela é mais simbólica do que efetiva. Se considerado imputável, Adão José de Sousa não deve passar o resto da vida atrás das grades. Casos de estupro têm clamor público no mundo todo e as penas podem ser de impressionar. Na Arábia Saudita, por exemplo, vítima e estuprador são decapitados em público, confira como o estupro é punido em 10 países.

Estupro: penas brutais para o crime em 10 países

Arábia Saudita

O país islâmico pune estuprador e vítima com decapitação em público. As cabeças são costuradas de volta ao corpo e os envolvidos são enterrados. Também há a execução por apedrejamento, que é mais lenta e sofrida para o criminoso

Créditos: Reprodução

Afeganistão

O estuprador é morto com tiro na cabeça. A sentença é aplicada em quatro dias

Créditos: Reprodução

China

Tem pena de morte ao estuprador. Um tiro é disparado na espinha dorsal, abaixo do pescoço na aplicação da sentença. O sistema de condenação acontece de forma rápida e, em alguns casos, homens inocentes são executados. Castração também pode ser usada como pena para estupradores

Créditos: Reprodução

Emirados Arabes Unidos

Estuprou, morreu. Nos Emirados Árabes Unidos, o estuprador é enforcado em um período máximo de sete dias após a condenação

Créditos: Reprodução

Coreia do Norte

Regida por um ditador, a Coreia do Norte aplica punição instantânea a estupradores: o criminoso é morto com tiro na cabeça

Créditos: Reprodução

Irã

O estuprador é condenado à morte e enforcado em público. Em alguns casos, a vítima pode impedir a pena de morte e o estuprador é condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Índia

Estupro não era considerado um crime grave no país, mas as coisas mudaram em 2013. Uma mudança na lei instituiu que estupradores podem ser condenados à morte e até executados por enforcamento

Créditos: Reprodução

Holanda

Na Holanda, diversos atos são considerados “estupro”. Até mesmo dar selinho em alguém sem permissão pode envolver punição por estupro. As penas variam de acordo com a idade e condições do criminoso, mas variam de 4 a 15 anos

Créditos: Reprodução

França

Na França, a pena para crimes que envolvem estupro também variam de acordo com as características do caso. As sentenças variam de 15 anos, 30 anos e até prisão perpétua com base nos danos causados à vítima

Créditos: Reprodução

Estados Unidos

Os Estados Unidos seguem as leis federais e estaduais. Se o caso de estupro é julgado pela lei federal, o estuprador pode ser condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

