Estudo da UnB sugere demolição completa de viaduto que desabou em Brasília

Após quase um mês depois do desabamento de uma parte do viaduto da Galeria dos Estados, na área central da capital federal, o Departamento de Engenharia Civil e Ambiental de Tecnologia (FT), da Universidade de Brasília (UnB), concluiu que a causa do desmoronamento parcial da estrutura do viaduto foi a infiltração, que acabou ocasionando o desgaste do aço.



O estudo foi baseado em caracterização dos materiais (concreto e aço) do viaduto, uma simulação numérica computacional do comportamento da estrutura e a aplicação de um modelo de deterioração, que apresentou um grau de degradação elevado.

Apesar de não ser a única opção para restaurar a estrutura, o posicionamento final da comissão e o resultado dos estudos apontam que a demolição completa do viaduto, de toda a extensão é o mais indicado.

“Nós sugerimos a demolição dos elementos estruturais, pilares e lajes do viaduto sobre a Galeria dos Estados”, disse Marcos Honorato, professor do departamento de Engenharia Civil e Ambiental de Tecnologia e membro do grupo responsável pela análise.

De acordo o membro, o acidente poderia ter sido evitado caso tivesse tido a atenção necessária antes, contando com a impermeabilização das fissuras existentes e a restauração de todas as patologias diagnosticadas.

