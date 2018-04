Estudo canadense conclui que macarrão não engorda e ainda ajuda a emagrecer

Massa

Boa notícia para os amantes de uma boa massa, mas que evitam ao máximo comê-las para evitar o ganho de peso. Segundo um estudo feito pelo Hospital St. Michael, em Toronto, no Canadá, macarrão não engorda!

Cada participante do estudo se alimentou com cerca de três porções de massa por semana. Os pesquisadores monitoraram por 12 semanas o peso, a gordura corporal, a massa muscular e também a circunferência do abdômen.

Massa



E adivinha só?! As pessoas não ganharam peso e ainda emagreceram meio quilo cada um! Pois é, nada mais de demonizar a pobre massa de todos os domingos!

O macarrão faz parte do time dos carboidratos bons e possui baixo índice glicêmico, ao lado da batata doce e até da lentilha.

Massa

Molho de tomate

1 – Compre tomates do tipo italiano, que é o ideal para molhos. Escolha os mais maduros, bem vermelhos! O chef recomenda 1 kg de tomate por pessoa, porque o molho reduz bastante. Nesse passo a passo, daremos quantidades baseadas em uma receita para duas pessoas, ok?

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

2 – Faça um corte na parte de cima, tirando aquela região mais dura do tomate, exatamente como está na foto

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

3 – Faça um corte simples na parte de baixo do tomate. Isso ajuda a soltar a pele mais facilmente

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

4 – Enquanto corta os tomates, coloque uma panela com água para ferver

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

5 – Depois que a água ferver, coloque todos os tomates na água. O fogo não precisa estar muito alto. Deixe por cerca de dez minutos ou até a pele começar a soltar bem e a consistência dos tomates estiver um pouquinho mais amolecida

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

6 – Tire os tomates da panela. Deixe esfriar um pouco

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

7 – Na pia, embaixo da água corrente, vá tirando as peles. Aproveite para abrir os tomates, com a mão mesmo e ir tirando um pouco (50%) das sementes

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

8 – Eles vão ficar assim. Bem destroçados mesmo

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

9 – No restaurante, eles usam essa ferramenta para amassar bem os tomates. Se você quiser um molho bem pedaçudo, pode usar um amassador de batatas. Caso queria com menos pedaços, é só usar o liquidificador no modo Pulsar. Rapidinho e nada de bater muito, tá?

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

10 – A consistência depois dos tomates serem amassados é essa aqui!

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

11 – Esquente uma panela e coloque um pouco de azeite

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

12 – Acrescente de dois a três dentes de alho picados

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

13 – Acrescente folhas de manjericão

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

14 – Coloque o tomate amassado na panela e mexa bem. Acrescente sal e uma pitada de açúcar

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

15 – Deixe cozinhando, mexendo as vezes, por 20 a 30 minutos em fogo baixo para não queimar

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

16 – O ponto certo é quando você passar uma espátula ou colher e o molho ficar mais lisinho, exatamente como nessa foto e na próxima da galeria. A água evapora bem!

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

Outra dica do ponto é quando o molho começa a sujar bem a panela

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

17 – Reserve e vá cozinhar a massa de sua escolha!

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

18 – Para servir, o restaurante faz da seguinte forma. Em uma panela, é só acrescentar um fio de azeite, dois dentes de alho, uma cebola picada. Depois que a cebola e o alho estiverem dourados, acrescente algumas folhas de majericão

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

19 – Acrescente o molho! Experimente e corrija sal e acidez, se precisar. Se ainda estiver ácido, acrescente mais uma pitada de açúcar. Se gostar, tempere também com um pouco de pimenta do reino

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

20 – Por fim, acrescente uma colher de sopa de manteiga

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

21 – Mexa

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

22 – Se você quiser, pode acrescentar a massa escolhida ao molho, misturar bem e servir! Caso não queira, é só servir a massa e colocar o molho por cima, direto no prato

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

23 – Depois disso, é só se deliciar!

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

FIM!

Créditos: Gabriel Quintão

Molho de tomate

Fonte: Vírgula UOL