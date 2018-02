Estudo: beber álcool é mais importante que exercício para viver mais de 90 anos

Visual Hunt

O segredo para viver mais de 90 anos de idade pode ser beber cerveja ou vinho todas as noites, de acordo com um estudo feito com idosos nos Estados Unidos. As informações são do US News.

O estudo 90+, iniciado em 2003, centra-se na faixa etária de mais rápido crescimento na América para determinar quais hábitos levam à quantidade de anos vividos e a qualidade de vida com que são vividos.

Este ano, os pesquisadores da Clinic for Aging Research and Education em Laguna Woods, Califórnia, concentraram-se em que alimentos, atividades e estilos de vida são comumente apresentados entre aqueles que vivem mais tempo.

Analisando mais de 1.600 nonagenários, os resultados do estudo mostraram que as pessoas que bebiam dois copos de cerveja ou vinho por dia melhoraram 18% suas chances de viver mais em relação aqueles que se abstiveram de bebidas alcoólicas.

A Dra. Claudia Kawas, especialista em neurologia e chefe do estudo de 90+ na Universidade da Califórnia, apresentou suas descobertas na conferência anual da American Association for Advancement of Science em Austin, Texas, em 17 de fevereiro.

“Não tenho nenhuma explicação para isso, mas acredito firmemente que o consumo modesto melhora a longevidade”, disse Kawas em seu discurso principal.

Exercitar-se regularmente e participar de um hobby durante duas horas por dia também estão ligados a vidas mais longas. Surpreendentemente, as pessoas com excesso de peso, mas não obesas, na década de 70, viviam mais do que as pessoas normais ou abaixo do peso.

“Não é ruim ser magro quando você é jovem, mas é muito ruim ser magro quando você é velho”, disse Kawas na reunião.

Fonte: Vírgula UOL