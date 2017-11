Estudantes que utilizam transporte público para ir ao Enem devem checar trajeto

Estudantes de todo país que vão utilizar o transporte público para se deslocar até o local de prova no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem checar com antecedência a linha de ônibus ou metrô que faz o trajeto desejado, assim como o tempo gasto no percurso, para não se atrasar. A segunda etapa de provas ocorre neste domingo (12) e os portões de acesso ao local da prova fecharão às 13h, no horário de Brasília.

Algumas capitais do país anunciaram esquema reforçado para linhas específicas. Em Brasília, por exemplo, o governo decidiu manter, no domingo (12), o mesmo esquema que vem sendo utilizado desde quinta-feira (9) na capital, quando os metroviários deflagraram greve por tempo indeterminado.

Os mesmos 67 ônibus extras, em 26 linhas, que foram às ruas durante a semana circularão amanhã, embora o Metrô-DF tenha informado que funcionará com 100% da capacidade no segundo dia do Enem, conforme determinação da Justiça. Os ônibus circularão em maior número das 9h às 18h, quando se encerram as provas. Confira ao final da matéria, as linhas que terão reforço.

São Paulo

Já a SPTrans, empresa responsável pelo gerenciamento do sistema de ônibus de São Paulo, aumentará o número de veículos em circulação nas 59 linhas que passam perto dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na capital paulista. Nesses percursos, a companhia vai operar com frota equivalente a de um sábado, que é menor que a frota que circula em dias úteis, porém maior que a circulação de domingo.

O Metrô funcionará normalmente, com exceção da Linha 4-Amarela, que passa por obras durante o fim de semana. A linha vai operar normalmente até as 15 horas. A partir deste horário, o intervalo entre os trens será maior. Além disso, nas estações Paulista e Fradique Coutinho, embarques e desembarques serão realizados na mesma plataforma nos dois sentidos.

Linhas que terão a frota ampliada:

Em Brasília

373.2 — Samamabaia Norte (1ª Avenida)/Rodoviária do Plano Piloto (EPNB-Eixo)

0.821 — Samambaia Sul (1ª Avenida)/Rodoviária do Plano Piloto (EPNB)

154.2 — Guará I-II/Rodoviária do Plano Piloto (QE 44-Zoo-Eixo)

156.1 — Guará II-I/Setor Policial/W3 Sul-Norte

306.1 — Taguantinga Sul/Rodoviária do Plano Piloto (QS 11-Vereda da Cruz-Águas Claras) Setor P Sul/Taguatinga Norte

0.554 — Setor P Sul/Rodoviária do Plano Piloto (P4-P3-P2) – Semiexpressa

932.1 — P Sul/Taguatinga Centro/EPTG/Rodoviária do Plano Piloto

0.385 — QNR 5 (P1 Norte-P1 Sul)/Rodoviária do Plano Piloto (EPTG-Eixo)

0.556 — QNR 5/Rodoviária do Plano Piloto (P Norte-Via Leste)-Semiexpressa

343.2 — QNR 5 (P2 Norte)/Rodoviária do Plano Piloto (Av. Hélio Prates-Estrutural)

0.322 — Setor M Norte (Via JL2)/Rodoviária do Plano Piloto (EPTG-Eixo)

0.323 — Setor M-L/W 3 Sul (SIG)

0.324 — Setor M Norte (Av. Hélio Prates/Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural)

0.377 — Setor M Norte (Via Leste)/W 3 Norte (SIG)

0.334 — Setor P Norte/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

0.310 — Setor O/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo)

0.311 — Setor O/W 3 Sul (Via M2-SIG)

0.312 — Setor O (M2)/Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural)

0.331 — Setor O/Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural)

0.343 — Setor O/Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural)

0.374 — Setor O (Via Leste)/W 3 Norte

0.375 — Setor O (N2)/W3 Norte

0.382 — Setor O (Via Leste)/Rodoviária do Plano Piloto (Estrutural)

0.552 — Setor O/Rodoviária do Plano Piloto (Expansão-Via Oeste-Guariroba)-Semiexpressa

0.553 — Setor O/W 3 Sul (Expansão-Via Oeste/Guariroba) -Semiexpressa

0.558 — Setor O/Rodoviária do Plano Piloto (Ceilândia Norte-Sul) – Semiexpressa

Em São Paulo

938L-10 T. T. Vila Nova Cachoeirinha – Lapa

8000-01 Terminal Lapa – Praça Ramos de Azevedo

8000-10 Terminal Lapa – Praça Ramos de Azevedo

8100-10 Terminal Pirituba – Terminal Lapa

8500-10 Terminal Pirituba– Metrô Barra Funda

172R-10 Jaçanã – Metrô Belém

1730-10 Center Norte – Santana

118C-10 Jardim Peri Alto – Metrô Santa Cecília

971R-10 Estação CPTM Jaraguá – Metrô Santana

172N-10 Shopping Center Norte – Metrô Belém

1743-10 Jardim Peri Alto – Shopping D

3301-10 Terminal São Miguel – Terminal Parque D. Pedro II

352A-10 Jardim Helena – Terminal São Mateus

4210-10 Terminal Cidade Tiradentes – Terminal Parque D. Pedro II

4312-10 Jardim Marília – Terminal Parque D. Pedro II

4312-21 Jardim Marília – Metrô Belém

4314-10 Inácio Monteiro – Terminal Parque D. Pedro II

*Com informação dos repórteres Felipe Pontes, de Brasília, e Décio Trujilo, de São Paulo

Fonte: Agência Brasil