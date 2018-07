Estudante negro eleito melhor aluno do ano é impedido de fazer discurso nos EUA

Jaisaan Lovett se tornou o primeiro estudante negro a ser eleito o melhor aluno do ano em sua escola na cidade de Rochester, nos Estados Unidos. Em nota, a escola não disse o motivo do aluno não fazer o tradicional discurso. Mas, a prefeita da cidade, com quem Jaisaan trabalha como estagiário, teve uma ideia. Convidou o adolescente para discursar na prefeitura na frente da cidade toda.

Leia maisCasal encontra mensagem de antigos moradores ao reformar banheiroWhindersson Nunes relembra tweets do passado: “Nem gostava de …

“Por alguma razão a escola não deixou Jaisaan discursar – o que é um direito constitucional dele – e transformou este momento de glória em uma lembrança de dor, disse a prefeita Lovely Warren ao site The Independent.

Fonte: Vírgula UOL