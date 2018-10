Estudante morre após beber 27 doses de vodca em uma hora durante trote na faculdade

O estudante inglês Ed Farmer, de 20 anos, morreu após ingerir 27 doses de vodca em uma hora durante trote por ter entrado no curso de economia da universidade pública de Newcastle, na Inglaterra.

Segundo o site Daily Mail, o jovem desmaiou na estação de metrô da cidade após sair de um bar com os colegas.

A família do jovem critica a falta de ação da universidade em prevenir que episódios como estes acontecem. O trote aplicado para os novos alunos da instituição é conhecido no país e replicado por décadas.

Fonte: Vírgula UOL