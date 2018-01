Estudante mata namorado e deixa mensagem macabra no Instagram

Divulgação Morte chocou a Argentina

Nahir Galarza, 19, estudante de direito e filha de um policial matou o namorado Fernando Pastorizzo, 20 anos. Após assassinar o jovem a sangue frio pela namorada, ela deixou uma mensagem macabra em suas redes sociais. “Cinco anos juntos, brigados, indo e vindo, mas sempre com o mesmo amor. Te amo para sempre meu anjo.”, escreveu a jovem.

Reprodução/Instagram Caso chocou a Argentina

O caso aconteceu em Gualeguaychú, no norte da Argentina. “O rapaz foi encontrado morto na madrugada no último sábado por um homem, que algumas horas antes tinha visto Pastorizzo acompanhado por uma mulher. Os investigadores encontraram duas feridas de bala, causadas por uma pistola de 9 milímetros, as mesmas usadas pela força policial argentina”, relatou o Metro.

“Algumas horas depois, a menina confessou que roubou a arma do pai para matar seu parceiro e foi levada para um centro psiquiátrico porque estava ‘em estado de choque’. Os parentes do jovem protestaram contra a decisão da justiça argentina e pediram que a assassina fosse punida”, completou a publicação.

