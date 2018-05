Estudante fica quase nua em apresentação de tese de faculdade nos EUA

Ela decidiu fazer protesto contra comentários de professora (Reprodução)

Uma estudante ficou apenas de sutiã e calcinha durante apresentação de tese na Universidade Cornell, em Nova York, após professora comentar que as roupas da aluna eram inapropriadas para a ocasião. Letitia Chai decidiu tirar as roupas em forma de protesto contra “pensamentos opressivos e discriminação”. As imagens foram transmitidas via ferramenta ao vivo do Facebook.

Leia mais’Aprendam a respeitar o espaço das mulheres na cena’, diz JuyèFalha em mamografia teria abreviado vida de 270 mulheres no Reino …

Segundo o Independent UK, Letitia disse que a professora comentou que o short que ela estava vestindo era muito curto. “Ela falou em frente de toda a classe que eu estava convidando os homens a não prestarem atenção no conteúdo, mas no meu corpo”, contou a aluna.

Letitia ficou tão surpresa que não encontrou forma melhor de responder aos comentários da professora. No final da apresentação, a professora foi conversar com a aluna e questionou o que a mãe dela pensaria sobre a situação. “Minha mãe dedicou a vida dela para o empoderamento das pessoas de todas as classes e gêneros. Então acho que minha mãe se sentiria bem com meu shorts”, disse a aluna.

Letitia convidou outros alunos a tirarem as roupas em suporte à causa. Após o ocorrido, alunos divulgaram um documento em suporte à luta pelos direitos das mulheres, mas com críticas à ação de Letitia.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Idade da Pedra Lascada

24.000 A.C. – 22.000 A.C.

Créditos: Reprodução

Grécia Antiga

1.100 A.C. – 146 A.C.

Créditos: Reprodução

Renascença

1300 – 1500

Créditos: Reprodução

Rainha Elizabeth

1558 – 1603

Créditos: Reprodução

Era Vitoriana

1837 – 1901

Créditos: Reprodução

Os anos 1920

Créditos: Reprodução

Anos 1930 e 1940

Créditos: Reprodução

Anos 1950 e 1960

Créditos: Reprodução

Anos 1960 e a modelo Twiggy

Créditos: Reprodução

Idade da Pedra Lascada

24.000 A.C. – 22.000 A.C.

Créditos: Reprodução

Grécia Antiga

1.100 A.C. – 146 A.C.

Créditos: Reprodução

Renascença

1300 – 1500

Créditos: Reprodução

Rainha Elizabeth

1558 – 1603

Créditos: Reprodução

Era Vitoriana

1837 – 1901

Créditos: Reprodução

Os anos 1920

Créditos: Reprodução

Anos 1930 e 1940

Créditos: Reprodução

Anos 1950 e 1960

Créditos: Reprodução

Anos 1960 e a modelo Twiggy

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Inspirações de looks com botas brancas

Coleção da Miley Cyrus para a Converse

Inspiração para looks com meia arrastão

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Inspirações de looks com botas brancas

Coleção da Miley Cyrus para a Converse

Inspiração para looks com meia arrastão

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1278597’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL