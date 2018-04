Estudante é atingida por bala perdida dentro de escola no Rio

Uma menina de onze anos de idade foi atingida ontem (25) dentro de uma escola em Cavalcante, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a menina passou por uma cirurgia de madrugada no Hospital Lourenço Jorge. Ela continua internada, mas passa bem.

A criança foi atingida por um tiro no braço direito quando brincava no pátio da Escola Municipal Espírito Santo. Funcionários da escola perceberam o ferimento, mas não imaginaram que se tratava de uma bala.

A Polícia Militar afirmou que, de acordo com o Batalhão de Rocha Miranda (9º Batalhão de Polícia Militar), não houve operação nas proximidades da escola ontem e a polícia não foi acionada para a ocorrência.

Há pouco mais de um ano, a adolescente Maria Eduarda, de 13 anos, morreu após ser baleada dentro de uma escola localizada em Fazenda Botafogo, também na zona norte do Rio. Policiais militares que faziam uma operação na região foram indiciados pelo crime. No ano passado, a organização Justiça Global acionou a Organização das Nações Unidas (ONU) para denunciar a morte de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro em decorrência da violência.

*Com informações de Raquel Júnia, repórter do Radiojornalismo

Fonte: Agência Brasil