Estudante de engenharia morre após levar choque ao seguir bloco

Reprodução Estudante de engenharia de 22 anos morre após levar choque em bloco

O estudante de engenharia Lucas Antônio Lacerda da Silva, 22, morreu no domingo (4) em decorrência de um choque. De acordo com reportagem de Mariana Zylberkan, da Folha de S.Paulo, “o rapaz caiu desmaiado após encostar em um poste de sinalização de pedestres na esquina das ruas da Consolação e Matias Aires, na região central de São Paulo”.

“A tragédia ocorreu durante a passagem do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta”, ressaltou. “Pedi ajuda em uma base da GCM que estava perto, mas os policiais [guardas] disseram que não tinham treinamento de primeiros socorros e não podiam mexer nele”, disse para a reportagem o estudante Heitor Henrique Ciciliano, 21, amigo de Lucas.

“No poste em que Lucas foi eletrocutado, na última sexta-feira (2) haviam sido instaladas duas câmeras de segurança da empresa GWA System, para monitorar a passagem do blocos. A empresa foi contratada pela Dream Factory, que venceu a concorrência da gestão João Doria (PSDB), para gerir o patrocínio de R$ 20 milhões do Carnaval de rua da cidade de São Paulo”, afirmou a publicação.

“A empresa Dream Factory confirmou que as câmeras pertencem à GWA Systems, contratada por ela para monitorar o Carnaval de rua. A Dream Factory informou que somente uma perícia irá confirmar a causa da morte do estudante. A empresa lamenta o ocorrido e afirma estar à disposição da polícia para colaborar com as investigações”, completou.

Lucas cursava a faculdade de Engenharia Biomédica na Universidade Federal do ABC. Ele era natural de Cardoso, no interior de São Paulo.

Fonte: Vírgula UOL