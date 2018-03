Estudante conta superação após abuso sexual: ‘escolhi viver’

Ela perdeu peso após ser abusada em viagem com a mãe

Ela era adolescente quando foi abusada sexualmente por um homem mais velho, durante viagem de férias com a mãe. A dinamarquesa Mathilde Jenser, hoje aos 20 anos, contou como quase morreu após o trauma que a fez desenvolver depressão e anorexia. A entrevista foi divulgada pelo Daily Mail.

Leia maisArtista transforma cicatrizes de abuso em esculturasPesquisa no Facebook pergunta se abuso infantil é aceitável web

Depois do abuso, Mathilde começou a se afastar dos amigos e familiares, perdeu peso – foi de 45kg para apenas 30kg – e adotou uma dieta radical que incluía apenas frutas e legumes. Mathilde foi levada ao hospital diversas vezes entre 2012 e 2016 para tratar o distúrbio alimentar, mas foram anos até a jovem encontrar uma motivação para sair do “buraco” em que estava vivendo.

A chegada dos 18 anos foi o momento de mudança para Mathilde. Ela concluiu que jamais conseguiria se formar caso continuasse com um peso tão baixo. “Eu entendi que a vida ‘real’ estava para começar e que eu poderia escolher viver e criar meu próprio futuro ou escolher continuar com anorexia que eu sabia que um dia iria me matar”, contou.

Mathilde começou a praticar pole dancing, passou a se alimentar de forma balanceada e voltou a ter contato com amigos. “Na maior parte do tempo eu me sinto bem em relação ao meu corpo. Em alguns momentos minha autoestima cai e fico insegura” disse ela. “Não importa o quanto as pessoas tentem te convencer que você precisa melhorar, porque no final é a sua decisão que conta, tem que vir de você”, acrescentou ela sobre como conseguiu superar a doença.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Mulher revela abuso que sofria do avô

Créditos: reprodução/ Asia Wire

Mulher revela abuso que sofria do avô

Créditos: reprodução/ Asia Wire

Mulher revela abuso que sofria do avô

A moça (à esquerda) antes do abuso

Créditos: reprodução/ Asia Wire

Mulher revela abuso que sofria do avô

Créditos: reprodução/ Asia Wire

Mulher revela abuso que sofria do avô

Créditos: reprodução/ Asia Wire

Mulher revela abuso que sofria do avô

Créditos: reprodução/ Asia Wire

Mulher revela abuso que sofria do avô

A moça (à esquerda) antes do abuso

Créditos: reprodução/ Asia Wire

Mulher revela abuso que sofria do avô

Créditos: reprodução/ Asia Wire

Mais galerias

Abelha sem asas ganha ajuda de bibliotecária

Aniversário de gato

Menino encontra gato com mesmas características físicas

Mais galerias

Abelha sem asas ganha ajuda de bibliotecária

Aniversário de gato

Menino encontra gato com mesmas características físicas

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1266147’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL