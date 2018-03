Estrelas mirins de ‘Stranger Things’ podem ganhar R$ 828 mil por episódio na nova temporda

Divulgação Stranger Things, sucesso da Netflix

Gaten Matarazzo, que interpreta Dustin no sucesso Stranger Things, da Netflix, conseguiu um grande aumento para fazer a terceira temporada do seriado. Assim como todos os seus colegas de elenco.

De acordo com o TMZ, de acordo com o contrato original de Gaten, ele receberia um aumento de menos de US$ 1 mil da segunda para a terceira temporada, indo de US$ 16.800 para US$ 17.640.

Porém, Gaten Matarazzo e seu colegas de elenco fizeram uma renegociação de salários e agora receberão de US$ 200 mil a US$ 250 mil por episódio da terceira temporada. Um aumento de cerca de 1200%.

Bar temático de ‘Stranger Things’

Bar temático de 'Stranger Things' em Chicago

Donos receberam uma carta divertida da Netflix sobre a falta de autorização para abertura do bar pop-up, que tem funcionamento até dia 30 de setembro

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL