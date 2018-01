Estrela pornô é encontrada morta aos 20 anos em Las Vegas

Reprodução / Twitter Olivia Nova

Morreu em Las Vegas aos 20 anos de idade a atriz pornô Olivia Nova. A informação foi confirmada no Twitter pela agência de filmes adultos LA Direct Models, que cuidava da carreira dela. De acordo com a empresa, a causa da morte ainda é desconhecida.

“A LA Direct Models está profundamente triste por saber da morte de nossa modelo, Olivia Nova, aos 20 anos. Embora tenhamos a representado por um curto período de tempo, conhecemos Olivia como uma linda garota de personalidade doce e gentil”.

Reprodução / Twitter Olivia Nova

O resultado da autópsia que vai apontar qual a verdadeira causa do falecimento deve sair em até oito semanas. Olivia Nova é a terceira atriz da indústria pornográfica a morrer nos últimos 3 meses. Antes dela, Shyla Stylez, de 35 anos, August Ames, 23, e Yuri Luv, 31 foram encontradas sem vida nos Estados Unidos.

A estrela pornô começou a carreira como modelo aos 12 anos de idade, e em 2017 passou a atuar em filmes eróticos. Seus últimos trabalhos foram gravados pelas produtoras Brazzers, Naughty America, FTV Girls, New Sensations e Digital Sin.



Estrelas do pornô aposentadas que gostaríamos que voltassem

1 de 16

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

1. Sasha Grey

Créditos: Adult Empire/Reprodução

2. Ashlynn Brooke

Créditos: Adult Empire/Reprodução

3. Lily Carter

Créditos: Adult Empire/Reprodução

4. Jenna Haze

Créditos: Adult Empire/Reprodução

5. Tera Patrick

Créditos: Adult Empire/Reprodução

6. Christy Mack

Créditos: Adult Empire/Reprodução

7. Bree Olson

Créditos: Adult Empire/Reprodução

8. Lisa Ann

Créditos: Adult Empire/Reprodução

9. Raylene

Créditos: Adult Empire/Reprodução

10. Katsuni

Créditos: Adult Empire/Reprodução

11 Jenna Jameson

Créditos: Adult Empire/Reprodução

12 Capri Anderson

Créditos: Adult Empire/Reprodução

13. Brooklyn Lee

Créditos: Adult Empire/Reprodução

14. Kota Skye

Créditos: Adult Empire/Reprodução

15. Keri Sable

Créditos: Adult Empire/Reprodução

16. Belladonna

Créditos: Adult Empire/Reprodução

Mais galerias

Famosos

Neil Patrick Harris nas Cataratas do Iguaçu

Famosos

Os piores desastres de Photoshop do ano

Famosos

Os posts mais bombados do ano no Insta dos famosos

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL