Estrela de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco usou maquiagens de farmácia em seu casamento

Kaley Cuoco se casou

Leia maisGal Gadot visita hospital infantil usando roupa da …Simone desabafa sobre falta que faz Simaria: “Três meses sozinha …

No último dia 30 de junho, Kaley Cuoco, a Penny de The Big Bang Theory, se casou com Karl Cook em uma cerimônia linda em um rancho de cavalos nos Estados Unidos.

E muito se engana quem pensa que a atriz, que já foi um das mais bem pagas da TV americana, gastou uma fortuna para ficar linda e radiante.

Kaley Cuoco

Em entrevista ao site da revista People, Jamie Greenberg, amiga e maquiadora de Kaley, contou que ela só usou maquiagens de farmácia e gastou cerca de US$ 46 (R$ 180 reais). “Buscamos um visual bem natural para Kaley para que ela brilhasse em seu vestido – que falava por si só”, afirmou.

Fonte: Vírgula UOL