Estradas federais no estado do Rio têm trânsito normal no primeiro dia do ano

O tráfego nas estradas federais que cortam o estado do Rio de Janeiro flui com normalidade neste primeiro dia de 2018, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na Rodovia Rio-Santos (BR-101 Sul), o trânsito é bom nos dois sentidos. Já na BR-101 Norte, o tráfego é bom em quase todo o trecho, com pontos de lentidão do km 261 em Rio Bonito ao km 269 (sentido sul), devido a excesso de veículos. Do km 221 em Silva Jardim ao km 220 o trânsito flui pela faixa da esquerda (sentido norte), por causa de obras.

Segundo a PRF, nas rodovias Washington Luiz e na Rio-Teresópolis, o trânsito está normal em ambos os sentidos em todo o trecho.

A Ponte Rio-Niterói apresenta bom fluxo tanto no sentido Rio quanto no sentido Niterói. A travessia da ponte está ocorrendo em torno de 13 minutos nos dois sentidos.

Segundo a concessionária Ecoponte, a previsão de maior movimento em direção ao Rio é para hoje (1°) e terça-feira (2), com cerca de 200 mil veículos trafegando em direção à capital fluminense (107 mil hoje e 93 mil na terça-feira).

A Ecoponte estima que 2 milhões de veículos passem nos dois sentidos da via durante as festas de final de ano, até o dia 2 de janeiro.

A concessionária também informou que 2017 foi o primeiro ano sem mortes por acidentes na Ponte Rio-Niterói.

Segundo a concessionária CCR-Nova Dutra, o tráfego está normal nos dois sentidos da Via Dutra, principal ligação do Rio de Janeiro com São Paulo, sem registro de lentidão e acidentes até o momento.

A estimativa da concessionária é que cerca de 130 mil veículos retornem à capital paulista pela via expressa com horário de pico entre meio-dia e 19h. No sentido da capital fluminense, são esperados aproximadamente 100 mil veículos.

Rodoviária Novo Rio

O movimento de partida e chegada de passageiros pela Rodoviária Novo Rio é intenso. Segundo a concessionária Novo Rio, grupo que administra o terminal, o movimento maior será no fim da tarde de hoje e na manhã de terça-feira.

De acordo com a concessionária, hoje cerca de 29 mil pessoas vão embarcar de volta para casa após o Réveillon no Rio e 28 mil retornam para a capital fluminense. Nesta segunda-feira, serão disponibilizados 1.830 ônibus, sendo 830 extras.

Para amanhã, a previsão de movimento é maior, 37 mil passageiros devem embarcar na rodoviária e 39 mil devem chegar ao Rio.

Segundo estimativa da concessionária, por causa do Natal e do Réveillon, mais de 630 mil pessoas devem passar pelo terminal rodoviário. Os destinos mais procurados são as regiões dos Lagos e Serrana e a Costa Verde, no estado do Rio de Janeiro, além de cidades de Minas Gerais, São Paulo e do Espírito Santo.

Fonte: Agência Brasil