Estrada da Serra do Eme, no Rio, é liberada para o feriado de Páscoa

Após o temporal ocorrido no início deste mês, a prefeitura de Resende, município localizado no sul do estado do Rio de Janeiro, liberou a Rodovia RJ-161, rota alternativa para a região serrana de Visconde de Mauá. Os turistas poderão descansar nas pousadas e hotéis da região, que tem forte atividade turística. Desde o dia 4 deste mês, forte temporal atingiu a região, interditando a Rodovia RJ-163 e fechando o acesso a Serra do Eme, devido à queda de 50 barreiras, principal ligação de Resende com o alto da serra.

Desde a tarde de ontem (28), a RJ-161, rota alternativa de acesso à região foi aberta ao tráfego de veículos, sem restrições. A medida, que vai facilitar o acesso de turistas para diversos destinos, como Mauá, Rio Preto e Maringá. Para garantir a circulação de veículos no local com segurança, a prefeitura de Resende fez diversas intervenções na estrada, que está em boas condições e preparada para receber um grande fluxo de veículos.

De acordo com a prefeitura de Resende, a partir da próxima segunda-feira (2) a RJ-161 volta a funcionar no sistema siga e pare, porém sem interdições. A medida visa facilitar a circulação de veículos na estrada, já que muitos turistas deixam para descer a serra no dia seguinte ao domingo de Páscoa. A partir de terça-feira (3) a RJ-161 volta a ficar parcialmente interditada, das 8h às 11h e das 13h às 17h, para serviços de manutenção.

Os trabalhos de melhoria realizados na estrada nas últimas semanas foram coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural que fez, entre outros serviços, o alargamento da pista e a colocação de escória fina em alguns pontos, além da retirada de barrancos que ainda corriam o risco de ceder. O trabalho, que envolveu maquinário pesado e caminhões, foi concluído na última terça-feira, (27).

De acordo com o prefeito Diogo Diniz, “depois de um trabalho intenso, a Serra do Eme, está em ótimas condições para receber turistas e moradores, que poderão trafegar pela via com total segurança durante este feriadão. Esta sempre foi a nossa principal preocupação, por isso trabalhamos de forma ininterrupta no local nos últimos dias”.

Fonte: Agência Brasil