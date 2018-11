‘Estou gata’, rebate Maisa após ser chamada de gorda

Maisa Silva

Maisa Silva postou uma foto de biquíni e ganhou elogios. Mas uma seguidora a chamou de gorda e recebeu a melhor resposta.

A atriz e apresentadora de 16 anos deu uma lição de autoestima; “Paga minha lipo ou minha nutri ou surta bebê. Porque eu tô mó gata”, respondeu.

Maisa Silva

Em seguida, ela fez outras postagens: “O problema é que o corpo das mulheres nunca vai estar ok. Se ela for magra, ela vai ser ‘doente’; se ela for gorda, ela vai ser ‘obesa”, disse .

“Mano eu fico mal porque imagina outras meninas como se sentem ao ver alguém me chamar de gorda? Meu biotipo não é de magrela mas eu não tô gorda, tá ligado? Povo é sem noção”.

