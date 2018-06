Estilo ‘Power Rangers’: grife italiana desfila sandália diferentona

A grife italiana Dsquared2’s deu o que falar na última semana por conta de uma sandália de gosto bem duvidoso exibida na semana de moda de Milão, na Itália.

A sandália de salto branco plataforma e tiras largas com forte tendência esportiva virou assunto na internet como a sandália ‘Power Rangers’, uma comparação com o uniforme dos heróis do desenho animado.

Fonte: Vírgula UOL