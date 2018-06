Estilista Stefano Gabbana chama Selena Gomez de feia e irrita fãs

Selena Gomez

Leia maisAtrizes Julia Roberts e Cate Blanchett exibem várias tatuagensPor castigo, mãe obriga filha a usar mesmas roupas por uma …

Stefano Gabbana, cofundador da grife Dolce & Gabbana, se envolveu em uma polêmica com o fandom da cantora Selena Gomez.

Pelo Instagram, ao ver uma montagem com looks de Selena Gomez no The Cat Walk Italia, ele comentou: “Ela é tão feia!!!”.

Stefano Galbanna posa ao lado de Domenico Dolce

Vários fãs saíram em defesa da estrela. “Se olhe no espelho! Você é feio tanto no interior quanto no exterior”, disse um. “Você deveria se envergonhar por fazer esse tipo de bullying”, afirmou outro.

Irritado com as críticas, o estilista postou uma imagem – e logo depois apagou! – que mostrava um passo a passo de como colocar um supositório. “Para todos que me odeiam”, escreveu.

Fonte: Vírgula UOL