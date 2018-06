Estilista americana é encontrada morta em NY

O mundo da moda está em luto nesta terça, 05. A estilista Kate Spade foi encontrada morta por sua faxineira nesta manhã, em seu apartamento em Nova York. Segundo a polícia, um bilhete estava junto com o seu corpo. As autoridades trabalham com a hipótese de suicídio.

Kate tinha 55 anos e começou a carreira como jornalista de moda. Em 1993, ela se afastou das revistas para fundar a marca que leva seu nome e hoje pertence à Coach. A produção da marca começou com bolsas e depois se expandiu para joias, roupas e outros acessórios. Ela havia retomado a carreira na moda em 2016, com a marca Frances Valentine, batizada em homenagem a sua filha.

Fonte: Vírgula UOL