‘Estar no topo é resultado de muito trabalho’, diz Wesley Safadão

Wesley Safadão é tão forte no showbizz que tem seu próprio festival. O cearense, de 30 anos, anunciou os nomes do próximo Garota VIP, em São Paulo, no dia 15 de dezembro, na Arena Anhembi, e eles revelam o que está pegando no gosto popular.

Além do próprio Wesley, estão escalados Zé Neto e Cristiano, Ferrugem, Léo Santana e Jopin. “Estar no topo é resultado de muito trabalho e dedicação não só da minha parte como de toda minha equipe. Estar sempre em contato com meus fãs, escutá-los e identificar o que eles querem ajudam imensamente nesse trabalho de encontrar as próximas tendências”, disse Wesley.

Na edição do ano passado, o festival reuniu mais de 50 mil pessoas. O artista e empresário afirmou que a metodologia que deu certo foi abrir espaço no mercado e unir diversas atrações locais para que o público recebesse grandes eventos e, ao mesmo tempo, se sentisse em casa.

Como característica presente nos festivais de Wesley, os shows chegam a atingir a duração de dez horas e vão até o sol raiar.

Fonte: Vírgula UOL