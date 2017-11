Querem a cabeça do “Cabeção”

Não é só a oposição que vem criticando a gestão da saúde em Mato Grosso. Os deputados estaduais da base do governo Pedro Taques (PSDB) também estão criticando publicamente a forma como o secretário de Saúde do Estado, Luiz Soares, vem conduzindo a pasta. Muitos já sugeriram a troca no comanda da pasta que se tornou o principal gargalho da administração Pedro Taques. Além dos atrasos nos repasses para os municípios e hospitais, os parlamentares reclamam da falta de diálogo com Luiz Soares. Segundo alguns deputados, até o governador tem dificuldade de conversar com o secretário. “Cabeção”, como é conhecido o secretário Luiz Soares, já foi convocado pelos deputados estaduais. Ele terá que dar explicações sobre a situação da saúde na Assembleia Legislativa. Apesar da pressão dos parlamentares, o governador não está disposto a trocar o comando da Secretaria de Saúde.