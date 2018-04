Estagiário de restaurante ajuda homem a comer em shopping de Salvador; vídeo viraliza

Estagiário ajuda homem a comer

Wellington Bruno de Oliveira Sacramento tem 17 anos e é estagiário no restaurante Giraffas, em um shopping de Salvador. O jovem, porém, nunca imaginou que um simples gesto feito por ele poderia chamar tanta atenção e ainda ser um vídeo viral com mais de 14 milhões de visualizações.

Nas imagens, Bruno ajuda Pablo Washington, que tem uma deficiência física que atinge a articulação das mãos e não consegue se alimentar direito. Ao entregar a comida, o jovem percebeu que senhor não conseguiria comer sozinho, então, se sentou na mesa com ele e deu a refeição em sua boca.

Pablo e Bruno

O vídeo acabou sendo filmado por outra jovem, Laura Vitória. “Fui tomada pela emoção com lágrimas nos olhos ao ver essa cena na praça de alimentação do Norte Shopping. O rapaz, que tem deficiência na perna e nos braços, já havia me pedido para pegar seu alimento quando fosse solicitado”, contou.

“Quando me levantei, esse funcionário já estava levando até a mesa. O funcionário do restaurante Giraffas, dando comida na boca do cliente. Essa é a verdadeira caridade, que coisa linda. Cheguei para ele e disse: que gesto lindo você está tendo…Deus lhe abençoe”, completou.

Veja o vídeo:

