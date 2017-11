Estado paga quem recebe até R$ 14 mil

O governador em exercício, Eduardo Botelho (PSB) determinou nesta terça-feira (14) o pagamento de 96,7% dos servidores, subindo para 100.265 o total de funcionários do Executivo que já receberam seus vencimentos de outubro. Os salários de quem ganha acima de R$ 5 mil e até R$ 10 mil líquidos (ou R$ 14,1 mil brutos) serão disponibilizados nas respectivas contas a partir das 20 horas.

Com o avanço no pagamento dos salários, o Executivo chega à quitação de R$ 402,100 milhões, que vão girar na economia de todo o Estado. Na sexta-feira (10) já haviam recebido os servidores da ativa com vencimentos líquidos de até R$ 5 mil, além dos aposentados e pensionistas.

Para os demais servidores, que ganham acima de R$ 14.100 brutos e representam 3,2% do total, o pagamento continua previsto para até o dia 22.