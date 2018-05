Estado lança nova ponte que liga Cuiabá e Várzea Grande

Nova ponte vai conectar regiões extremamente populosas: grande Cristo Rei e Coxipó

O governador Pedro Taques e o secretário de Infraestrutura e Logística (Sinfra), Marcelo Duarte, lançam na próxima sexta-feira (18), a construção da nova ponte que vai ligar Cuiabá e Várzea Grande. A estrutura terá 420 metros e será erguida sobre o Rio Cuiabá entre o Parque Atalaia, na capital, e o Parque do Lago, em Várzea Grande.

O evento será realizado na escola Floriano Bocheneki, a partir das 19h, no bairro Parque Atalaia, em Cuiabá, com moradores da região. A nova alternativa para desafogar o trânsito da baixada cuiabana vai facilitar o acesso ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon e encurtar distâncias para milhares de pessoas.

O presidente do bairro Parque Atalaia, Marcos Albuquerque, lembrou que a construção da nova ponte é um sonho aguardado por décadas, e que vai valorizar a região. “Nosso bairro só tinha entrada e nenhuma saída. A rota era a mesma: entrada e saída por um único lugar. Além disso nossos terrenos terão mais valorização”, comemorou.

A obra será iniciada no primeiro semestre deste ano e está orçada em R$ 40 milhões. Os recursos financeiros já estão garantidos, e a empresa está finalizando a montagem do canteiro de obras para começar os trabalhos.

“Essa ponte representa, entre outros benefícios, a possibilidade de desafogar o trânsito da Avenida da FEB e ponte Sérgio Mota, além de conectar toda a região do Coxipó com o grande Cristo Rei”, avaliou Marcelo Duarte.

A construção da nova ponte faz parte do programa Pró-Estradas Vale do Rio Cuiabá, ao todo estão sendo executadas 85 obras, que juntas somam investimentos de R$ 1,2 bilhão.

Serviço

Assunto: Lançamento da Ponte de 420 metros sobre o Rio Cuiabá, ligando o Parque Atalaia, em Cuiabá, e o Parque do Lago, em Várzea Grande.

Local: Escola Municipal Floriano Bocheneki (Bairro Parque Atalaia, em Cuiabá)

Horário: 19h

Data: 18/05 (Sexta-feira)

Com assessoria