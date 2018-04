Estado do Rio registra 72 mortes por febre amarela neste ano

Secretaria de Saúde informa que foram registados 197 casos da doença no estado do Rio de Janeiro. Tomaz Silva/Agência Brasil

A Secretaria de Saúde do Rio informa que 72 pessoas morreram por febre amarela silvestre neste ano, com 197 casos registrados em 2018. O maior número de mortos ocorreu na cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde, com 14 óbitos, Teresópolis com oito, Valença com seis, Nova Friburgo e Sumidouro com cinco em cada cidade.

Em Cantagalo morreram quatro pessoas, três em Vassouras e Engenheiro Paulo de Frontin. Nas cidades de Miguel Pereira, Duas Barras, Rio das Flores, Paty do Alferes foram registradas duas mortes em cada município. Os municípios de Paraíba do Sul, Carmo, Maricá, Mangaratiba, Piraí, e Cachoeiras de Macacu e Paraty registraram um óbito em cada cidade.

A secretaria reafirma que os macacos não são responsáveis pela transmissão da febre amarela. A doença é transmitida por meio de picada do mosquito. Ao encontrar macacos mortos ou doentes (animal que apresenta comportamento anormal, que está afastado do grupo, com movimentos lentos etc.), o cidadão deve informar o mais rápido possível às secretarias de Saúde do município ou do estado.

A secretaria reforça a importância das pessoas que ainda não se vacinaram buscarem um posto de saúde próximo de casa para serem imunizadas.

Fonte: Agência Brasil